Calciomercato Lazio | Sarri aveva chiesto tre acquisti: i ruoli da rinforzare

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ripartirà da una squadra ben diversa da quella che si immaginava il giorno in cui ha firmato con la Lazio. Quando del blocco della Covisoc non sapeva nulla e sperava in qualche colpo per poter rinforzare il suo blocco rosa. A distanza di un mese, però, le cose sono andate in modo completamente diverso. Il 10 luglio partirà il raduno, il 14 luglio il ritiro tra le mura di Formello e i giocatori a disposizione del tecnico saranno gli stessi allenati da Marco Baroni, con un Danilo Cataldi in più e un Loum Tchaouna in meno. Più l'aggiunta di altri rientranti dai prestiti, ma destinati a cambiare piazza.

LE TRE RICHIESTE DI SARRI . Sarri dovrà, quindi, fare a meno di quei rinforzi che riteneva necessari per completare la squadra. Secondo quanto riporta l'edizione del Messaggero, alla società aveva chiesto almeno tre rinforzi: una mezzala - con Frattesi e Fazzini come nomi più indicati sotto l'aspetto tecnico-tattico - , un centravanti - viste le perplessità su Castellanos e su Dia - e un terzino sinistro che potesse dare più equilibrio al reparto rispetto a Pellegrini e Tavares, con il portoghese fin troppo indisciplinato tatticamente.

Nulla di tutto ciò, però, arriverà a Formello almeno fino al mercato di gennaio, quando scadrà la sanzione della Covisoc e, se avrà rispettato i nuovi paletti, la Lazio potrà tornare a fare mercato. Nella prima parte di stagione, però, Sarri dovrà accontentarsi di quello che ha a disposizione. Starà a lui, che si è asusnto l'impegno di rimanere nonostante le ultime evoluzioni, inventarsi qualcosa di nuovo per sopperire a un errore commesso dalla società e che rischia di pesare sull'anno della Lazio.

Pubblicato il 7/07