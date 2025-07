Calciomercato Lazio | Floriani Mussolini tra Serie A e Inghilterra: Fabiani riflette

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Floriani Mussolini continua ad essere la stella del mercato della Lazio. Nelle ultime ore è forte l'assalto della Cremonese per l'esterno. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri si è registrato un contatto con la Lazio per provare chiudere la trattativa. Il club neopromosso in Serie A propone un prestito oneroso e il diritto di riscatto a 5 milioni di euro, mentre il diesse Fabiani rimanda di qualche giorno la decisione.

La Lazio vuole riservarsi un controriscatto per non perderlo, visto che attorno a lui gli è stato disegnato un percorso di crescita. Davanti ci sono due strade: Romano Floriani Mussolini può approdare in Serie A con la Cremonese per rientrare alla Lazio nell’estate 2026 oppure volare verso l’Inghilterra. Infatti, il Watford vuole l'esterno della Lazio e lo prenderebbe l’Udinese in prima battuta per poi girarlo al club che appartiene alla galassia Pozzo.

La terza invece porta a Sarri, attratto dalle potenzialità di Floriani, ma questo vorrebbe dire addestrarlo alla difesa a quattro perché è un esterno a tutta fascia da difesa a tre. La Lazio deciderà nelle prossime ore, la risposta è attesa entro fine settimana.

