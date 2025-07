Lazio, gaffe della società? Spoilerate le maglie sullo store online - FOTO

La Lazio nelle scorse ore ha annunciato la data e l'orario in cui svelerà l'Home Kit della stagione 2025/2026, indicando come giorno mercoledì 8 luglio alle ore 10.00. Un appuntamento attesissimo da tutti i tifosi ma che, nelle prossime ore, rischia di avere meno appeal del previsto a causa di una gaffe della stessa società. Accedendo, infatti, allo store online della Lazio, sono già visibili - nel banner in alto - le anteprime della prima maglia e di quella in trasferta (SCORRI IN BASSO PER LE FOTO), che 'spoilerano' i dettagli che caratterizzano le due casacche, una celeste e l'altra bianca.

Pubblicato il 7/07