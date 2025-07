Lazio, Cardone: "Rovella? Se l'Inter lo vuole deve sbrigarsi. Su Insigne..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha trattato diversi temi legati alla Lazio. Oltre a parlare dell'interessa dell'Inter per Rovella, il giornalista di Repubblica si è soffermato sulla suggestione Insigne, spendendo anche delle parole sulla necessità della società di ridurre il monte-ingaggi.

"Per quanto riguarda l’Inter e Rovella, se davvero il club nerazzurro vuole il centrocampista deve sbrigarsi. La clausola rescissoria scade il 31 luglio. Dopo quel termine, la Lazio tornerà ad essere libera di trattarlo e tenerlo a proprio piacimento senza lo spettro di poterlo perdere suo malgrado".

"Insigne? È un giocatore che continua a piacere a Sarri, si è liberato dal Toronto. Ovviamente non può arrivare subito nella Lazio. Ci sono stati contatti con il tecnico, ma il ragazzo dovrebbe aspettare lo sblocco del mercato biancoceleste a fronte di altri interessamenti. Piace all’Udinese ed al Parma, non so che certezze potrà dare Sarri ad Insigne da settembre in poi. In quella zona di campo, poi, c’è Zaccagni che per caratteristiche lo ricorda molto".

"L’obiettivo della Lazio dalla scorsa estate era quello di ridurre il monte-ingaggi ed abbassare l’età media. Fu lo stesso Angelo Fabiani a far presente questi scopi. Oggi ci ritroviamo con ancora costi molto alti e con l’età media peggiorata”.

