Lazio, le pagelle dei quotidiani: pioggia di insufficienze. Il peggiore è...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio perde contro il Como e lo fa con una prestazione ben al di sotto delle aspettative. Nonostante fosse noto il divario tra le due squadre, soprattutto ai nastri di partenza, la squadra di Sarri non è mai riuscita a prendere in mano la partita, se non per alcuni spezzoni di gara, faticando notevolmente sotto ogni punto di vista. Una partita stradominata da un Como che ha surclassato la Lazio dal punto di vista tecnico e atletico, mettendo ancor più in evidenza dei limiti già noti e amplificando il rumore della caduta dei biancocelesti. Una caduta che si può misurare anche tramite le pagelle offerte dai quotidiani il giorno dopo la partita e nelle quali spiccano pochissime sufficienze, la maggior parte destinate a Ivan Provedel. Di seguito le pagelle dei.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5,5; Lazzari 4,5 (dal 60` Marusic 5), Gila 5, Provstgaard 5,5, Tavares 4,5 (dal 66` Pellegrini 5); Guendouzi 5,5, Cataldi 4,5 (dal 66` Rovella 5), Dele-Bashiru 4 (dal 75` Dia 5); Cancellieri 4,5 (dal 60` Pedro 5), Castellanos 5, Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5;



GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5; Lazzari 4,5 (dal 60` Marusic 5), Gila 5, Provstgaard 5,5, Tavares 5 (dal 66` Pellegrini 5); Guendouzi 5, Cataldi 4,5 (dal 66` Rovella 5,5), Dele-Bashiru 4,5 (dal 75` Dia 5); Cancellieri 5 (dal 60` Pedro 5), Castellanos 5,5, Zaccagni 5. All.: Sarri 5;



IL MESSAGGERO - Provedel 5; Lazzari 5 (dal 60` Marusic 5), Gila 5, Provstgaard 6, Tavares 5 (dal 66` Pellegrini 4,5); Guendouzi 5,5, Cataldi 4,5 (dal 66` Rovella 5), Dele-Bashiru 4 (dal 75` Dia 5); Cancellieri 4 (dal 60` Pedro 5), Castellanos 5,5, Zaccagni 5.​​​​​​​ All.: Sarri 5;

