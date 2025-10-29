Serie A | Vincono Inter e Cremonese, pari tra Torino e Bologna: i risultati
29.10.2025 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono terminate anche le gare delle 20:45 del turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata. In campo Inter - Fiorentina, Genoa - Cremonese e Bologna - Torino.
Viola in caduta libera: i nerazzurri hanno vinto 3-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu (uno su rigore) e a un gol di Sucic. Successo anche per la squadra di Nicola, che con le due reti di Bonazzoli ha battuto i rossoblù a Marassi
Si è chiusa 0-0, invece, la sfida tra la squadra di Italiano e quella di Baroni.