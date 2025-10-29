NEWS | Dal morbo di Perthes alla mamma: Bisciglia si racconta
29.10.2025 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Filippo Bisciglia si racconta sulle pagine di Vanity Fair in un’intervista in cui ha svelato anche retroscena molto seri della sua vita. Da piccolo, infatti, il conduttore soffriva del morbo di Perthes che gli impediva di camminare: “Non potevo camminare perché avevo il morbo di Perthes. Non ho una foto in cui ho le gambine bloccate, solo una in cui si vedono le gambe incastrate nei ferri. Mamma ha buttato tutto..." <<< FILIPPO BISCIGLIA >>>