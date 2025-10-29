Ex Lazio | Luis Alberto: “Ritorno in Spagna? Vivo un anno alla volta e…”
29.10.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Luis Alberto è tornato a parlare. L'ex centrocampista della Lazio, ora all'Al Duhail, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MARCA soffermandosi sulla sua esperienza in Qatar e su un suo possibile ritorno in Spagna prima del ritiro.
Già quando si trovava nella Capitale aveva pensato di rientrare in patria. Il trasferimento però non si è mai concretizzato. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Ritorno in Spagna? Non lo so. Una volta arrivato qui in Qatar, non volevo pensare ad altro: vivere un anno alla volta, cercando di divertirmi in quello che resta della mia carriera e di godermi il calcio, che sicuramente mi mancherà molto in futuro".