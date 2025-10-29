Lazio, prosegue il recupero di Gigot: ecco il piano per tornare a fine anno

RASSEGNA STAMPA - "Gigot ha fatto un allenamento", ha detto Sarri prima della gara contro la Juventus. Così è stato: il difensore francese ha iniziato il ritiro di Formello a luglio e si è fermato subito perché costretto a operarsi.

È riuscito a fare solo pochi minuti nella prima amichevole contro la Primavera e in campo, con la Lazio, non si è più visto. Ora, secondo quanto riportato da Il Messaggero, a breve tornerà in Francia, a Clairefontaine, per iniziare un percorso di riatletizzazione.

Nella migliore delle ipotesi dovrebbe riuscire a essere pronto per fine anno, anche se attualmente è fuori dalla lista per la Serie A. In estate aveva avuto diverse richieste per lasciare la Capitale, tutte respinte proprio a causa dei suoi problemi fisici. A gennaio si vedrà.