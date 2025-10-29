Lino Banfi racconta: "Cercavo fortuna nello spettacolo, ora sono tifoso della Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per il celebre attore Lino Banfi, che ha raccontato i motivi per cui da pugliese è diventato un tifoso della Roma. Di seguito le sue parole a riguardo: "Perché sono tifoso della Roma? È una storia particolare. Di solito chi veniva dal Sud alla mia epoca, cioè 6-700 anni fa, era juventino, al massimo milanista, qualcuno si ricordava della Bari o del Foggia... Io, arrivato a Roma a cercare fortuna nello spettacolo verso la fine degli Anni 50, non avevo nessuna squadra, il calcio non mi interessava, puntavo solo a mangiare due volte al giorno. Non ci riuscivo mai. Sportivamente parlando ero campione di salto del pasto...".

"Aspettavo la mia occasione in un bar vicino all’Ambra Jovinelli, dove ogni tanto qualcuno si affacciava alla ricerca di un prestigiatore, una spalla, un ballerino. Ma c’era anche chi cercava un ragazzo forte per accompagnare i disabili allo stadio... Si potevano prendere mille lire e se eri fortunato anche un pasto. Mi sono subito offerto. La prima volta in cui sono andato all’Olimpico ho spinto la carrozzina di un laziale, magrissimo, praticamente muto. Aveva pure mangiato a casa...".

"Due settimane dopo mi è capitato un signore romanista, pesantissimo da spingere, ma simpaticissimo e soprattutto affamato. Prima di entrare allo stadio mi ha portato al Bar del Tennis e mi ha fatto mangiare due volte l’amatriciana! Una felicità che non posso dimenticare. Ho iniziato ad andare spesso a vedere la Roma con lui e da simpatizzante sono diventato con il tempo tifoso vero".