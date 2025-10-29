Lazio, Bianchini: "Stupito dal dinamismo di Basic e dalla risposta di Isaksen"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei l'osteopata Riccardo Bianchini ha detto la sua sulle condizioni fische di alcuni giocatori della Lazio dopo lunghi stop causa infortunio o altro, come la mononucleosi nel caso si Isaksen.

"Tendinopatia al ginocchio per Hysaj, out con il Pisa. È una sindrome da sovraccarico funzionale. Non la farei rientrare nelle problematiche muscolari che hanno falcidiato la Lazio. Probabilmente c’è stato un carico eccesssivo della struttura causando un’infiammazione. Credo che la Lazio ormai sia molto attenta nei comunicati e nella gestione per evitare una sorte di psicosi dopo tutto quello che è accaduto".

"Ho visto fare 2-3 allunghi a Vecino che mi hanno favorevolmente colpito. Non ci sono più freni inibitori per lui. Con la Juventus ho visto una risposta atletica importante, in particolare da Isaksen che in precedenza aveva dato l’impressione di non reggere l’impatto fisico dopo la malattia. Sono rimasto molto colpito anche dal dinanismo di Basic. È la dimostrazione di quanto si sia allenato bene nella fase in cui non era utilizzato. Mi ha sorpreso per efficienza fisica. La sensazione è che la Lazio inizi ad acquisire delle credenziali fisiche che le stanno permettendo di giocare a livelli più alti".

