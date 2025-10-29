Lazio, Isaksen show all’Olimpico: ora non vuole più fermarsi

RASSEGNA STAMPA - Con un Isaksen così, per la Lazio tutto si fa più semplice. Alla terza stagione in biancoceleste, Gustav sa di non poter più sbagliare e con la guida di un maestro degli esterni come Sarri, la società e lo stesso giocatore sognano davvero la consacrazione. Contro la Juventus, evidenzia il Messaggero, l’esterno danese si è preso la scena, sfiorando il titolo di Mvp poi assegnato a Basic per il gol decisivo. Sulla fascia destra ha seminato il panico: Cambiaso, Conceiçao, McKennie, Kostic e perfino Kelly nella linea difensiva sono usciti dall’Olimpico storditi dai suoi dribbling (5), dalle sterzate e dalle accelerazioni. Non solo spettacolo, ma anche sacrificio: 7 recuperi, record condiviso con Cataldi, e 11,2 km percorsi.

Ha calciato tre volte verso Perin e al 79’ ha fatto tremare lo stadio con una serie di finte su Kostic e un sinistro deviato che ha negato il raddoppio. Dopo i 74 minuti di Bergamo da subentrato, finalmente il sorriso è tornato sul suo volto. Persino Sarri è rimasto colpito: "Si vedeva che stava crescendo in allenamento, ma non fino a questo punto. È stata una sorpresa anche per noi". Un’affermazione che racconta quanto il danese abbia superato anche le aspettative interne.

Il percorso non è stato semplice. L’estate è stata segnata dalla mononucleosi: febbre alta, spossatezza e soprattutto la paura di perdere terreno proprio quando voleva riconquistare Sarri dopo una stagione d’esordio fatta di alti e bassi. A fine agosto fremeva per rientrare, tanto che il ct danese Riemer era pronto a convocarlo, certo delle sue condizioni: "Speravo giocasse di più. Dopo il Genoa, ho parlato con lui e mi ha detto: 'Brian, sono pronto, ca**o!' ". Ora finalmente lo è. E la Lazio vuole godersi questa nuova versione di Isaksen, più matura, più feroce, più pronta a prendersi la fascia destra… e molto di più.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.