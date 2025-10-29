Inter, incidente Josep Martinez: le parole di Marotta
L’ambiente Inter è sconvolto da quanto accaduto a Josep Martinez che, nella mattinata di ieri, ha investito e ucciso un uomo di 81 anni.
A parlare è anche il patron dei nerazzurri Marotta che sottolinea come tutto il club sia vicino al ragazzo in questo momento difficile.
“Purtroppo è un fatto grave e delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona scomparsa e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Spero che si possa trarre un beneficio anche in questa tragica situazione”, queste le sue parole.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.