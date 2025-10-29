Lazio, Dele-Bashiru verso il rientro dall'infortunio. Ma per la lista...
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il ritorno in gruppo di Dele-Bashiru. Si era infortunato il 21 settembre scorso, nel derby, quando è uscito dopo nemmeno un quarto d'ora dal campo per un problema muscolare al flessore della coscia destra.
Gli esami effettuati dal nigeriano avevano riportato una lesione di primo grado. In realtà si trattava di un secondo, per questo ha tardato il suo rientro al lavoro con i compagni. Nei prossimi giorni, come riportato da Il Messaggero, potrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra.
È però ancora fuori dalla lista Serie A: Sarri, prima della gara contro il Genoa di un mese fa, l'aveva tolto per inserire Basic, vista l'emergenza a centrocampo. Una volta rientrato quindi non potrà essere a disposizione del tecnico per le prossime partite di campionato. E a dicembre, salvo sorprese, partirà in Coppa d'Africa.