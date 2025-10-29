Serie A | Torna a vincere la Juve, sorridono anche Roma e Como: i risultati
29.10.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In archivio le gare delle 18:30 del turno infrasettimanale, valido per la nona giornata di Serie A. In campo Juventus - Udinese, Como - Verona e Roma - Parma.
Sono tornati a vincere i bianconeri (3-1) con il traghettatore Brambilla in panchina, aspettando Spalletti. In gol Vlahovic, Zaniolo per il momentaneo pareggio dei friulani, Gatti e Yildiz su rigore nel finale.
Successo anche per la squadra di Fabregas, che ha battuto i gialloblù per 3-1 grazie alle reti di Douvikas, Posch e Vojvoda. All'Olimpico, infine, i giallorossi di Gasperini hanno sconfitto la formazione di Cuesta con i gol di Hermoso e Dovbyk.