Lazio, parla Gregucci: "Attenzione al Pisa. Isaksen deve crescere ancora e..."

In collegamento a Radiosei è intervenuto Angelo Gregucci che ha espresso il suo pensiero sulla prossima partita della Lazio contro il Pisa, soffermandosi anche su alcuni singoli della formazione di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Ora se fossi la Lazio starei molto attento al Pisa. L’attaccamento, il sacrificio, l’aiuto reciproco messo in mostra con Juventus ed Atalanta è stato encomiabile ed ha portato 4 punti importanti. In queste due partite abbiamo lasciato la palla agli avversari, difendoci con grande lucidità".

"Contro il Pisa a fare la partita dovrà essere la Lazio? La squadra di Gilardino giocherà con grande intensità, noi dovremo almeno pareggiare la loro motivazione. Anche ieri il Napoli ha fatto fatica contro il Lecce, ma alla fine è prevalsa la cura del dettaglio. A Pisa sarà combattuta, ha qualcosa in ripartenza con Nzola e Cuadrado. Dovremo essere bravi e scripolosi nelle preventive. Vincere a Pisa sarebbe determinante, il girone d’andata prenderebbe un’altra piega. Dovremo sbagliare niente per portare a casa una vittoria seria".

"Credo che all’orizzonte si sta spianando un’opportunità per Noslin. Se questo accadrà, dovrà essere ancora più performante di Basic. E’ complicato che Sarri possa fare quello in cui non è riuscito Baroni nella scorsa stagione. Ossia valorizzare proprio tutto il prodotto che ha a disposizione, ma se Noslin avrà questa occasione dovrà sfruttarla. Isaksen? E’ un giocatore che nei numeri non ti fa fare ancora un salto di qualità, ma abbiamo visto la sua crescita. Nei due mesi della scorsa stagione in cui ha fatto bene l’abbiamo esortato a fare quello step di assist e gol. In questo deve migliorare, ma il ragazzo è affidabile e non è che da altre parti ci siano fenomeni di caratura internazionale”.