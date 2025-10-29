Pisa, Gilardino: "Sarri è un grande maestro, sarà difficile sfidarlo"
Alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma giovedì 30 ottobre alle 20.45, il tecnico Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.
“Serve la concretezza di fare una gara importante contro una Lazio forte in tutti i reparti, allenata da un grande maestro, uno degli allenatori che esprime meglio il calcio in Italia, non solo da quest’anno. È un allenatore molto preparato ed è difficile da incontrare, ma confido molto nelle qualità e nelle capacità dei miei giocatori. C’è il desiderio di rimanere uniti, questo è un aspetto determinante perché più rimaniamo uniti più possiamo determinare”.
Sul portiere: “Scuffet alza moltissimo la concorrenza e questo si vede e si riflette positivamente anche in Semper. Quest’ultimo ha fatto una gara pulita e ordinata, con un grande elemento su Saelemaekers. Ci affidiamo a lui”.
