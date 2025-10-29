Napoli, operazione riuscita per De Bruyne: quanto starà fuori
A seguito del brutto infortunio rimediato durante il primo tempo di Napoli - Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a un'operazione per risolvere la lesione di alto grado patita al bicipite femorale della coscia destra.
Attraverso una nota ufficiale apparso sul proprio sito, il Napoli ha fatto sapere che l'intervento è andato a buon fine e che il belga svolgerà in Belgio la prima parte del suo iter riabilitativo, che dovrebbe complessivamente durare tra i 3 e i 5 mesi. Di seguito il comunicato:
"Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.
L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio".