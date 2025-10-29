Italia, Gattuso punta su Rovella: aspetta il suo recupero verso il Mondiale
RASSEGNA STAMPA - Recupero senza operazione. La strada intrapresa da Rovella è chiara: per lasciarsi alle spalle la pubalgia ha deciso di non sottoporsi a un intervento chirurgico, ma di proseguire con la terapia conservativa. C'è sempre il rischio, però, di dover comunque finire sotto i ferri.
Sarri lo aspetta, sperando che la sua scelta possa rivelarsi quella giusta, così come Gattuso. Per il ct dell'Italia, infatti, il centrocampista della Lazio è il vertice basso ideale per il suo stile di gioco, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Secondo lui è più adatto rispetto a Ricci (mai convocato) e Cristante. In quel ruolo, a oggi, non c'è una vera alternativa a Locatelli. Per questo per l'allenatore azzurro sarebbe importante il recupero di Rovella, anche in ottica di una convocazione per il Mondiale.