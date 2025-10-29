IFAB, ecco la novità: il VAR potrà intervenire anche sulle doppie ammonizioni

29.10.2025 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IFAB, ecco la novità: il VAR potrà intervenire anche sulle doppie ammonizioni
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Novità in arrivo. L'IFAB (International Football Association Board), organo responsabile dell’elaborazione delle regole del calcio mondiale, si prepara a modificare l'uso del VAR.

Durante una riunione virtuale dei Comitati Consultivi Tecnici e Calcistici (FAP-TAP), infatti, è stata avanzata la proposta di consentire alla tecnologia di intervenire anche nei casi in cui la seconda ammonizione viene mostrata erroneamente a un calciatore. L'idea sarà ufficialmente discussa nella prossima riunione annuale in programma a Londra il 20 gennaio 2026.

Inoltre, l'IFAB sta pensando anche a nuove strategie su come migliorare il flusso del gioco e ridurre le perdite di tempo, come l’introduzione di un conto alla rovescia visivo per le rimesse laterali e i rinvii dal fondo.