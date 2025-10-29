Ex Lazio | Luis Alberto e il rimpianto Nazionale: "Potevo giocare di più..."
29.10.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tanta gioia in Italia, meno in Nazionale. Luis Alberto è tornato a parlare di quello che forse è il rimpianto più grande della sua carriera, ovvero le poche presenze con la maglia della Spagna.
Anche nel suo momento migliore alla Lazio, non è mai stato preso in considerazione. Ora, in forza all'Al Duhail, ha espresso di nuovo il suo pensiero sulla questione ai microfoni di MARCA. Di seguito le sue parole.
"La Nazionale? A un certo punto credo di aver avuto l'opportunità di giocare qualche partita in più, ed è quello che ogni giocatore desidera in qualsiasi paese. Indossare la maglia della Spagna è il massimo. Mi sarebbe piaciuto tanto fare di più".