Calciomercato Lazio | Ilic e Martin tornano in campo: titolari con Torino e Genoa

© foto di www.imagephotoagency.it

Due obiettivi della Lazio hanno ritrovato il campo. Negli ultimi giorni Ilic e Martin sono tornati in orbita biancoceleste in vista di gennaio. Sono due nomi che da tempo piacciono a Sarri e su cui, in attesa di capire se il mercato sarà 'a saldo zero' o sbloccato totalmente, la società può lavorare.

In questo inizio di stagione entrambi hanno giocato pochissimo, ma nel turno infrasettimanale, valido per la nona giornata di Serie A, sono partiti dall'inizio rispettivamente con le maglie di Torino e Genoa.

Il centrocampista, infatti, è stato in campo per 79 minuti nella gara contro il Bologna; il terzino, invece, contro la Cremonese ha giocato 63 minuti lasciando poi il posto a Frendrup.