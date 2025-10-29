PRIMAVERA | Coppa Italia, Bordon firma il 2-1 al Vicenza: Lazio ai 16esimi
La doppietta di uno straordinario Bordon stende il L.R. Vicenza e spedisce la Lazio Primavera ai sedicesimi di Coppa Italia. Pochi minuti dopo aver sbloccato la gara al 72', grazie a un colpo di testa proprio del difensore brasiliano, i biancocelesti avevano subito il gol del pareggio del subentrato Picardi, viziato da un incredibile errore commesso da Pernaselci. Proprio quando lo spettro dei calci di rigore sembrava aleggiare sul rettangolo di gioco, però, è nuovamente Bordon ad essere decisivo da corner, realizzando la rete del 2-1 che regala ai ragazzi di Punzi l'accesso al prossimo turno, dove se la vedranno con il Bologna.
Coppa Italia Primavera | Trentaduesimi di finale
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Trifelli; Canali; Iorio (46' Curzi), Farcomeni (31' Milillo), Santagostino (80' Gelli), Calvani (46' Sana Fernandes); Montano, Marinaj (66' Sulejmani). A disp.: Bosi, Ciucci, Bordoni, Morelli, Boccardelli, Carbone. All.: Punzi.
L.R. VICENZA: Meneghetti, Moscati, Stradiotto, Rensi, Minucelli, Catino, Pavanello ( 65' Prepelita), Carron (73' Randon), Romio, Tartaglia (73' Picardi), Bolzon (65 Florio). A disp.: Cunegatti, Rigoni, Barbiero, Giora, Blal, Prepelita, Poier, Vlad. All.: Belardinelli.
Arbitro: Ursini (sez. Pescara)
Assistenti: Esposito - Rossini
Marcatori: Bordon (72', 90+1', L), Picardi (77', V).
Ammoniti: Farcomeni (L), Santagostino (L), Carron (V).
Espulsi: Moscati (V).
Recupero: 3', 5'.
SECONDO TEMPO
90+7' - Triplice fischio! La Lazio Primavera batte il L.R Vicenza grazie alla doppietta di Bordon e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.
90+1' - GOOOOOL DELLA LAZIO, ANCORA BORDON! I biancocelesti si riportano avanti in pieno recupero grazie al secondo gol del centrale di difesa brasiliano, che su un corner battuto da Curzi anticipa tutti e spinge in rete con la coscia.
90' - Cinque minuti di recupero.
85' - Vicenza in 10! Moscati interviene duramente e in ritardo su Trifelli e costringe l'arbitro ad estrarre il secondo giallo.
80' - Cambio nei padroni di casa: Gelli prende il posto di Santagostino.
77' - Pareggia il Vicenza. Un brutto errore di Pernaselci manda Picardi a tu per tu con Pannozzo, che respinge la sua conclusione. Romio colpisce la traversa sulla ribattuta, ma il pallone torna nuovamente sui piedi di Picardi, che a porta vuota spinge in porta e pareggia i conti.
73' - Cambiano ancora gli ospiti: fuori Carron e Tartaglia dentro Randon e Picardi.
72' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Bordon stacca più in alto di tutti su un corner battuto dalla sinistra e spinge in rete con la testa il pallone dell'1-0.
69' - Ammonito anche Carron per un duro intervento al limite dell'area.
66' - Punzi inserisce Sulejmani al posto di Marinaj.
65' - Primi cambi nel Vicenza: escono Pavanello e Bolson ed entrano Prepelita e Florio.
61' - Lazio vicina al vantaggio! Sponda di testa di Bordon sul calcio di punizione, né Marinaj né Trifelli riescono a spingere in rete.
60' - Moscati trattiene per la maglia Sana Fernandes e si vede sventolare il giallo dal direttore di gara.
50' - Sana Fernandes serve al limite dell'area Curzi, che calcia di prima intenzione col sinistro impegnando Meneghetti.
46' - Altri due cambi lato Lazio: Sana Fernandes e Curzi prendono il posto di Calvani e Iorio.
46' - Inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45+3' - Termina il primo tempo, risultato bloccato sullo 0-0 all'intervallo.
45' - Segnalati tre minuti di recupero.
38' - Cartellino giallo anche per Santagostino, che viene ammonito a seguito di un intervento ruvido su un avversario.
31' - Punzi costretto al cambio: Farcomeni non ce la fa e lascia il campo a Milillo.
28' - Gioco fermo per un problema fisico accusato da Farcomeni. Il giocatoreè rimasto a terra molto dolorante dopo aver compiuto un movimento innaturale.
26' - Farcomeni spende un fallo per fermare una promettente ripartenza dei biancorossi. È lui il primo ammonito del match.
19' - Un imprendibile Canali trova nuovamente Marinaj a centro area, ma il suo tiro esce strozzato e viene controllato dal portiere.
10' - Chance Lazio! Bellissima progressione sulla destra di Canali che, arrivato sul fondo, serve Marinaj in area. Il numero uno spedisce alto da pochi passi il pallone dell'1-0.
5' - Primo tiro della Lazio, che sugli sviluppi di un corner arriva a concludere dal limite dell'area con Trifelli. Il pallone termina molto alto.
5' - Subito biancocelesti pericolosi con Canali che, dalla linea di fondo, lascia partire un cross basso, sul quale interviene un difensore anticipando Marinaj.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - L.R. Vicenza, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera. I biancocelesti di Punzi hanno voglia di rilancio dopo un inizio di campionato a rilento e sono pronti a esordire nella competizione contro i biancorossi. In palio c'è l'accesso ai sedicesimi di finale del torneo, dove la vincente sfiderà il Bologna, già qualificatosi grazie al successo ottenuto sul Como. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.