Lazio, i convocati di Sarri per il Pisa: cinque assenti, out anche Hysaj
Alla vigilia della gara contro il Pisa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Assenti Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos e Hysaj, che rimarrà a Roma per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro. Di seguito il comunicato del club.
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Pisa (ore 20:45).
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
La S.S. Lazio rende noto che il difensore biancoceleste Elseid Hysaj rimarrà, a scopo precauzionale, al Training Center S.S. Lazio per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro".