Pisa - Lazio, non decolla la vendita dei tagliandi: lo stadio sarà "biancoceleste"
Manca pochissimo alla sfida tra Pisa e Lazio, l'appuntamento all'Arena Garibaldi è per giovedì 30 ottobre alle 20:45. I biancocelesti potranno contare sul pieno supporto dei propri sostenitori che, come vi avevamo anticipato, nel giro di pochissime ore dall'apertura della vendita hanno polverizzato il settore ospiti.
Non c'è lo stesso entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, il dato sui tagliandi ne è la prova. Come riporta Calciopisa.it, la vendita non è decollata e sono rimasti tantissimi posti a disposizione. La Curva Nord è esaurita, ma in altri settori riservati ai supporter di casa sono ancora tanti i biglietti non venduti: circa 1.600, oltre 300 anche in Curva Sud.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.