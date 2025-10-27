Lazio, Briga e il messaggio a Lotito: "Partita da fuori rosa 1-0..."

La Lazio batte la Juventus, con cuore e sacrificio ma soprattutto grazie a un gol di Toma Basic. Il croato era finito ai margini del progetto, fuori rosa e con zero speranze di poter disputare partite con la maglia biancoceleste. Il destino però gli ha offerto una chance che ha saputo cogliere al volo e sfruttare al massimo.

Il centrocampista è stato reintegrato a causa dei troppi infortuni e del mercato bloccato che ha impedito al tecnico di rimpinguare la rosa come avrebbe voluto. Un tasto dolente questo, che ha scatenato anche la protesta dei tifosi contrari al modo in cui la società ha gestito e continua a gestire la situazione. Via social, con un post su X, Briga si è unito al coro palesando il proprio dissenso srivendo: "Partita da fuori rosa 1-0 Vendi e vattene".

