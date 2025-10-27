Lazio - Juve, Vieri sbeffeggia Sarri: cosa è successo a Dazn - VIDEO
Nel post patita di Dazn, nel programma condotto da Diletta Leotta, è andato in scena un “siparietto” tra Matri e Vieri parlando di Lazio e della vittoria dei biancocelesti sulla Juve grazie al gol di Basic.
L’ex Sassuolo ha analizzato la prestazione di Zaccagni e compagni sottolineando le difficoltà che Sarri ha riscontrato tra infortuni e mercato bloccato: “Sta cercando di dare un’impronta a una squadra che non ha potuto costruire come voleva lui. Sappiamo che identità dà alla squadra”.
L’ex Inter, mentre il collega parlava del tecnico, ha inscenato un finto pianto per dire che il toscano - secondo lui - si lamenta troppo. Il video è stato pubblicato sui social dell’emittente.
