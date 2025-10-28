Pisa - Lazio, trasferta vietata: la clamorosa decisione a 48 ore dal match
Stop alla trasferta a Pisa per i tifosi della Lazio e settore ospiti chiuso con il rimborso dei biglietti già venduti ai supporter biancocelesti. È questa, secondo quanto riferito da La Nazione, la decisione che si profila da parte dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Lo si è appreso al termine della riunione odierna del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. A breve anche la Lazio dovrebbe ufficializzare quanto anticipato dal quotidiano toscano.
Erano stati circa 1.100 i tifosi della Lazio che avevano acquistato il biglietto per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi per la partita infrasettimanale di giovedì 30 ottobre alle 20:45 contro il Pisa.
Il pubblico biancoceleste, come al solito, aveva risposto presente: già a poche ore dall'inizio delle vendite erano stati già esauriti tutti i biglietti messi a disposizione per la parte di stadio dedicata ai tifosi in trasferta. Ora la brutta notizia che rovina i piani dei laziali, pronti a sostenere ancora una volta la squadra di Sarri in giro per l'Italia.