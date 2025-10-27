Lazio - Juve, tensione tra Tudor e la squadra all'intervallo: cos'è successo
Esonerato Tudor. La sconfitta contro la Lazio è stata decisiva per il tecnico della Juventus, che è stato sollevato dal suo incarico. I bianconeri non vincono da otto partite, con zero gol segnati nelle ultime tre gare (contro Como e Real Madrid). Per questo la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica in panchina.
Nelle scorse ore, inoltre, è emerso un retroscena relativo proprio alla sfida di ieri dell'Olimpico. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, a fine primo tempo si sono registrati negli spogliatoi dei momenti di tensione tra Tudor e alcuni suoi calciatori.
È un segnale chiaro, che spiega perfettamente la situazione di difficoltà e confusione in cui si trova in questo momento la squadra bianconera. Il problema era diventato anche lo stesso rapporto tra il tecnico croato e i giocatori.