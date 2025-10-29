Lazio - Cagliari, ecco la nuova promozione '4 INSIEME': i dettagli
29.10.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"In occasione della gara interna contro il Cagliari, la S.S. Lazio propone la speciale promozione “4 INSIEME” dedicata a tutti i tifosi biancocelesti.
Acquista 4 biglietti nello stesso settore e vivi la partita insieme ad amici o familiari a un prezzo vantaggioso a partire da 80€ complessivi.
Importante
Per usufruire della promozione è necessario acquistare tutti e 4 i biglietti contemporaneamente".