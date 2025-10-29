Lazio - Cagliari, ecco la nuova promozione '4 INSIEME': i dettagli

29.10.2025
Lazio - Cagliari, ecco la nuova promozione '4 INSIEME': i dettagli
"In occasione della gara interna contro il Cagliari, la S.S. Lazio propone la speciale promozione “4 INSIEME” dedicata a tutti i tifosi biancocelesti.

Acquista 4 biglietti nello stesso settore e vivi la partita insieme ad amici o familiari a un prezzo vantaggioso a partire da 80€ complessivi.

Importante  

Per usufruire della promozione è necessario acquistare tutti e 4 i biglietti contemporaneamente".