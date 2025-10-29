Formula 1 | Ferrari, furia Hamilton contro Leclerc: le ultime
29.10.2025 15:12 di Giovanni Parterioli
ll Gran Premio del Messico sta lasciando degli strascichi che sicuramente rimarranno d'attualità anche nelle f1 formula 1 news verso il Gp del Brasile. A tenere banco è quanto accaduto in Messico fra i piloti della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e in particolare tiene banco quanto uscito fuori dalla bocca dell'inglese e solo ora "ricostruito". Clicca qui di seguito per l'articolo completo fra le frecce su >>> HAMILTON VS LECLERC <<<