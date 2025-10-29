Lazio, è il compleanno di Alvaro Gonzalez: gli auguri del club
29.10.2025 12:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Alvaro Gonzalez compie oggi 41 anni. Sbarcato in biancoceleste nel 2010, l'uruguagio vi ha militato fino al 2017, totalizzando 146 presenze e 7 gol e vincendo la Coppa Italia del 26 maggio 2013.
Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri al "Tata" con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.
"Compie oggi gli anni l`ex calciatore della Lazio Alvaro Gonzalez. L`uruguaiano spegne 41 candeline. Arrivato in biancoceleste nel 2010, colleziona 146 presenze e 7 gol fino al gennaio 2017. Il Tata è uno degli eroi del 26 maggio, avendo conquistato la Coppa Italia nella storica finale contro la Roma".