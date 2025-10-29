Juve, Kalulu confessa: "Tudor? Ci sentiamo in colpa per l'esonero"
29.10.2025 18:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Sono giorni delicati e difficili, quando capitano queste cose ti senti sempre in colpa perché vai in campo: ora siamo concentrati sulla partita", queste le parole del difensore della Juve, Pierre Kalulu, sull'esonero di Igor Tudor.
Il tecnico croato è stato esonerato dopo il ko incassato contro la Lazio allo Stadio Olimpico e il giocatore si è detto così dispiaciuto della mossa societaria, di cui, inconsciamente si sente causa.
"Otto partite senza vincere sono un numero importante, dobbiamo metterci il cuore per tornare al successo - ha continuato ai microfoni di Dazn - e ci siamo parlati per trovare le soluzioni: ci siamo detti le cose normali per reagire".