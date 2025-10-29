Serie A, prosegue il turno infrasettimanale: il programma odierno
Dopo Lecce-Napoli e Atalanta-Milan che hanno aperto il turno infrasettimanale, si prosegue oggi mercoledì 29 ottobre con altre sei sfide, prima di arrivare ai posticipi di domani (Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio).
Di seguito il programma odierno:
Como-Verona, ore 18.30
Juventus-Udinese, ore 18.30
Roma-Parma, ore 18.30
Bologna-Torino, ore 20.45
Genoa-Cremonese, ore 20.45
Inter-Fiorentina, ore 20.45
