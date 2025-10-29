Lazio, Mattei: "Il Pisa può dare problemi. Trasferta vietata? Pagano sempre i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato in vista della sfida tra Lazio e Pisa, dicendo la sua sulla decisione di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti. Di seguito le sue considerazioni:

“Tra quando hanno messo in vendita i biglietti e la chiusura della trasferta è passato solo il fine settimana, cosa è accaduto in questi due giorni? Se si fa riferimento alla sfida dei pisani con il Verona, dobbiamo ricordare che c’è stata il 18 ottobre, quindi ben 10 giorni fa, perché la decisione del divieto è arrivata ieri sera? O si mette apre la vendita quando si ha l’ok o ci si riunisce prima. Una cosa è certa: vanno prese in considerazione le società, ma anche i tifosi stessi. Qui si continua a sbagliare e paga sempre il tifoso".

"Pisa-Lazio? Campionato a ritmo lento, dove tutti hanno la possibilità di rientrare; si perdono punti facilmente strada facendo. Basta vedere quanto ha rischiato ieri il Napoli a Lecce. Le squadre ‘piccole’, ce si devono salvare, soprattutto quando giocano in casa, si esaltano: ecco perché la sfida di domani è da affrontare come è stata affrontata la Juve, i pisani potranno dare problemi ai biancocelesti”.