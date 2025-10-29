Lazio, Oddi: "Gila ottimo giocatore ma se non vuole rimanere..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alle spalle il successo contro la Juventus la Lazio è chiamata a dare continuità alla vittoria dell'Olimpico già nella sfida contro il Pisa in programma giovedì 30 ottobre alle 20.45. Sulla sfida ecco il pensiero di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei.

"Sono positivo per la gara di domani, ho visto una bella reazione contro la Juve. La squadra ha accettato tutto quello che c’era da accettare e segue l’allenatore. Settimane fa ero pessimista, domenica la squadra invece ha convinto".

"L’approccio di domani? Anche contro il Genoa la Lazio è entrata bene in campo, ora ha preso fiducia in se stessa. Nonostante gli assenti, chi è subentrato ha fatto bene. Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi".

"Gila? Sicuramente è diventato un buon giocatore, un ottimo giocatore, se però non è nel suo interesse rimanere, deve andare via. In più, se non abbiamo molte risorse per le entrate, bisogna anche pensare alle possibili uscite, anche a gennaio”.

