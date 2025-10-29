Dia, conto alla rovescia verso la Coppa d’Africa: ora servono i gol con la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Cinquantaquattro giorni. È questo il tempo che separa Pisa-Lazio, in programma domani, dal 23 dicembre, quando inizierà la Coppa d’Africa. Poco meno di due mesi in cui Boulaye Dia deve ritrovare spazio, fiducia e soprattutto il gol, per aiutare la Lazio e arrivare al torneo da protagonista.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, contro la Juventus ha lavorato per la squadra, correndo e aprendo spazi, ma senza incidere in zona gol. Una sola conclusione, debole e facile per Perin. Sarri ha apprezzato la generosità, ma si aspetta un Dia più determinante in area: non un rifinitore, ma un centravanti vero, con il killer instinct che aveva mostrato alla Salernitana (16 gol in 33 partite) e, in parte, lo scorso anno in biancoceleste (12 reti complessive). Quest’anno è fermo a un solo gol, siglato contro il Verona il 31 agosto. La volontà non manca, ma serve quella scintilla che fa la differenza tra un attaccante volenteroso e uno che decide le partite.

Con Castellanos indisponibile, Sarri continuerà a puntare su di lui. Il calendario offrirà tante chance e ogni partita potrà pesare sulla stagione della Lazio, ma non solo perché il senegalese deve confermare il suo posto nella nazionale per la Coppa d’Africa. La convocazione non è in pericolo, ma nemmeno scontata.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.