Pisa, nodo difesa e arma Cuadrado: le scelte anti-Lazio di Gilardino

RASSEGNA STAMPA - Il Pisa si appresta ad ospitare la Lazio e Gilardino è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Il primo nome per sostituire Albiol, operatori due giorni fa alla mano per una microfrattura, resta quello di Bonfanti, anche se nelle ultime sedute sta emergendo con forza la candidatura di Denoon: il difensore svizzero, protagonista alla prima di campionato a Bergamo e poi frenato da vari problemi fisici e influenze stagionali, sembra finalmente essersi lasciato tutto alle spalle. In allenamento ha dato segnali chiari a Gilardino, tanto da spingere il tecnico a riflettere su un suo impiego dal primo minuto proprio contro la Lazio.

Anche Albiol, nonostante il recente intervento, è già tornato ad allenarsi: come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe già andare in panchina, ma difficilmente verrà rischiato dall’inizio. Più complessa la valutazione su Cuadrado, che contro i biancocelesti sarà comunque protagonista: resta da decidere come. L’ipotesi più naturale è rivederlo da laterale sinistro, ruolo ricoperto con ottimo impatto nella ripresa contro il Milan. Ma lo staff nerazzurro sta pensando a una mossa più offensiva per sfruttare al massimo dribbling, fantasia e capacità di creare superiorità.

Le opzioni sul tavolo sono due: Cuadrado da mezzala avanzata oppure addirittura da trequartista alle spalle di Nzola. Un cambio di posizione che potrebbe diventare la chiave per mettere in difficoltà la retroguardia della Lazio, nel tentativo di trasformare una serata complicata in un’occasione per riscrivere la stagione del Pisa all’Arena.

