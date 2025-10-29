Calciomercato Lazio | Isaksen tra cessione e rinnovo: la società riflette
29.10.2025 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Il primo vero Isaksen. Dopo l'estate tormentata dalla mononucleosi, il danese è tornato a giocare da titolare offrendo una prestazione di altissimo livello contro la Juventus.
Gli è mancato solo il gol, che cercherà anche giovedì sera contro il Pisa: l'infortunio di Cancellieri gli consente di avere più spazio sulla destra. È la stagione della sua sua consacrazione: deve crescere in gol e assist, numeri su cui poi la Lazio dovrà riflettere.
Come riportato da Il Messaggero, infatti, il danese finirà di fronte a un bivio: o il suo contratto sarà rinnovato, vista la scadenza al 2028, o verrà ceduto per il famoso 'player trading'. A decidere però sarà la società in base al livello che raggiungerà quest'anno.