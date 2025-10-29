Lazio, ora il turno infrasettimanale: squadra in partenza verso Pisa - FOTO
29.10.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio in partenza: "Next stop Pisa". La squadra di Sarri è in viaggio per la prossima giornata di Serie A. Gli scatti sono stati pubblicati sul profilo Instagram ufficiale del club.
Nelle foto si vedono Marusic, Romagnoli, Basic, Noslin, Gila, Zaccagni, Provstgaard e Pellegrini: tutti verso l'aereo per arrivare in serata in Toscana. Domani alle 20:45 il fischio d'inizio.
Tra i convocati non ci sono Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Cancellieri e Castellanos. L'albanese è l'ultimo assente: è rimasto a Roma per risolvere una tendinopatia al ginocchio destro. Di seguito il post.