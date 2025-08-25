Roma, brutte notizie in vista del derby: un nuovo acquisto salterà la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Roma vince contro il Bologna all'Olimpico e inizia nel migliore dei modi la nuova stagione. A trovare la via del gol è Wesley, il nuovo esterno arrivato in estate dal Flamengo, che si è subito messo al servizio di Gasperini regalando ai giallorossi tre punti importanti per muovere i primi passi in una nuova era. A proposito di nuovi, però, non mancano le brutte notizie dalle parti di Trigoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Leon Bailey - esterno acquistato dall'Aston Villa - ha riportato una lesione miotendinea del retto femorale destro che lo costringerà a saltare il derby contro la Lazio, in programma a fine settembre e valido per la quarta giornata di Serie A.

