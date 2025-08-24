Lazio, Cataldi a LSC: "Prestazione indegna per la maglia che indossiamo"

Un esordio da dimenticare per la Lazio che ha subito il Como incassando la prima sconfitta stagionale. Ai microfoni ufficiali del club, nel post gara, per analizzare cosa sia successo in campo è intervenuto Danilo Cataldi. Le parole del centrocampista: “Sicuramente avevamo immaginato un altro esordio, una gara brutta da tutti i punti di vista e none ra quello che volevamo are qui. Quando si fanno queste prestazioni si sta in silenzio, si lavora e si chiede scusa alla gente che è arrivata fino a qui. Una prestazione indegna per la maglia che portiamo”

“Da fuori ovviamente ho sempre seguito la Lazio, ma è difficile dire cosa va e non. Ho visto una squadra in crescita, nelle amichevoli stavamo mettendo dentro le cose che diceva il mister. Sicuramente oggi abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e si riparte rimettendo a posto le cose che non sono andate”

“Cosa ho provato a indossare di nuovo questa maglia? È dal 10 luglio del primo giorno che mi fa lo stesso effetto di quando l’ho indossata la prima volta. È stato un peccato tornare e fare un esordio così, ci dobbiamo rimettere subito al lavoro”.

