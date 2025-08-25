Serie A Women's Cup, Juve - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

La Lazio ha iniziato la stagione col piede giusto, conquistando la prima vittoria dell'anno al debutto nella Serie A Women's Cup contro il Napoli. La nuova arrivata Karczewska e Visentin hanno regalato alle biancocelesti i primi tre punti nella fase a gironi della competizione, ora l'obiettivo è cercare di confermarsi anche contro la Juve prossima avversaria. Il match, valido per la seconda giornata, è in programma domenica 7 settembre alle 15 allo stadio “Alessandro La Marmora - Pozzo” di Biella.

La gara sarà trasmessa in diretta live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.

