RIVIVI DIRETTA - Como-Lazio, Sarri in conferenza: "Si può esser scarsi, non quelli di oggi" - VIDEO

CONFERENZA STAMPA - La prima in Serie A della Lazio si conclude con una brutta sconfitta contro il Como. Dopo un primo tempo assolutamente in favore della formazione di casa, con tante occasioni di conquistare il vantaggio, l'1-0 arriva nel corso della ripresa. Douvikas mette la firma sul tabellino. Nico Paz è invece protagonista del 2-0. Il match scivola fino alla sua conclusione, senza particolari sussulti. Zero punti per la Lazio, che deve pensare immediatamente alla prossima contro il Verona. Tra poco Sarri interverrà dal Sinigaglia in conferenza stampa: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.

È sembrata una lotta impari. Lei è rimasto sconcertato? Che tipo di campionato deve aspettarsi il tifoso laziale?

"La lotta è stata impari, il differenziale tecnico è stato netto. Non era un differenziale fisico, noi abbiamo fatto correre le gambe, loro la palla. Difficile uscire indenni con questo tipo di situazione. La speranza è che questa sia stata una giornata storta. Tra errori tecnici, errori di scelte non logiche è stata una brutta partita veramente contro una squadra che sapevamo essere molto tecnica, molto forte nel palleggio. Non abbiamo fatto nulla rispetto a quello che avremmo voluto fare".

Progetto della Lazio ridimensionato rispetto al passato? Lazio inferiore al Como?

"Se è vera la partita di oggi, sì, netto. Tecnicamente siamo stati inferiori, fisicamente secondo me no ma con quanto visto oggi dal punto di vista tecnico, la parte fisica va a inficiare poco sulla partita. Se sei dentro la paritta, con qualche accelerazione li puoi mettere in difficoltà. Se invece non sei dentro la partita, come oggi, diventa proprio difficile fare qualche accelerazione nella metà campo avversaria, perché la palla viene persa molto molto prima. Speriamo che questo differenziale non sia reale. Un po' di differenziale lo potevo prevedere, così è un po' troppo".

Tu a disposizione dei giocatori?

"Non so a cosa ti riferisci. Se quello che abbiamo visto oggi è vero, per questa squadra non ci sarebbe modo di giocare, in nessun modo. Vediamo prima la realtà di questa squadra e poi decidiamo come giocare".

Quanti di questi giocatori tu avresti chiesto se ci fosse stato modo di fare mercato?

"Questa è una domanda tendenziosa e mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Stai facendo queste domande per mettere in imbarazzo i miei giocatori. Io l'unica cosa che non posso fare quest'anno è mettere in imbarazzo i miei giocatori o criticarli. Siamo questi e rimaniamo questi. Tutto il resto sono alibi, ca**ate, senza perdersi in tante altre cose. Si può essere anche scarsi, ma non quelli di oggi. Questo non lo accetto".

Fabregas?

"L'anno scorso gli avevo detto di non preoccuparsi, che il Como sarebbe arrivato nei primi dieci. Si vedeva che l'impronta c'era già e che sarebbe stata una squadra destinata a crescere in maniera esponenziale. Penso che il Como giochi uno dei calci più belli in Italia".

Quanto la delusione aumenta la determinazione verso il prosieguo della stagione?

"L'aumenta sicuramente, col rischio di andare in eccesso in una fase di stagione in cui le brutte partite potrebbero essere all'ordine del giorno. C'è da fare valutazione, ma non da perdere la testa per oggi. Probabilmente tra due mesi non saremo quelli di oggi".

Come ha ritrovato il Sinigaglia?

"Io sono sempre uno di quegli allenatori che guarda poco gli spogliatoi e molto il terreno di gioco. La grandezza di una società si misura dalle condizioni del terreno di gioco. E qui il terreno era bello".

Lei è un amante di Bukowski...

"Bukowski in alcune cose è attendibile, in altre meno. Primo: è una partita troppo brutta da parte nostra. Secondo: siamo in una fase di stagione in cui la partita fallita completamente ci può anche stare. Analizziamo tutto, critichiamoci, mettiamo tutto in discussione senza esser disfattisti in questo momento".

