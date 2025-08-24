Bologna, Lucumi regala la vittoria alla Roma e Italiano tuona: "Non può..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha battuto il Bologna grazie alla rete di Wesley, ma a decidere il match è stato il gigantesco errore di Lucumi che ha regalato al giocatore giallorosso la palla gol. Un errore che non è sfuggito a nessuno, nemmeno ai felsinei. Il difensore è stato regolarmente utilizzato nonostante sia al centro di un intreccio di mercato. Il Napoli ci ha provato e ora la Premier League bussa per portarlo in Inghilterra. Il Bologna resiste e lo ha tolto dal mercato, ma il giocatore non sembrerebbe tranquillo. Ad alimentare le voci sono arrivate anche le parole di Italiano che dopo la sconfitta ha detto.

"Lucumi? Di lui non parlo. Non so chi vuole questo mercato aperto durante il campionato, per me è follia pura. C'è gente che la mattina prima delle partite sta al telefono con i procuratori perché non ha voglia di giocare, vuole andare via, viene in campo a fare allenamento non concentrata. Questo mercato va chiuso prima delle partite ufficiali del campionato, secondo me è pura follia".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.