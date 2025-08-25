Lazio, i tifosi dedicano a uno striscione a Bigiarelli: "Padre del nostro folle amore" - FOTO
25.08.2025 12:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
I laziali c'erano e si sono sentiti. Allo Stadio Sinigaglia, mentre il Como annichiliva una Lazio assente, sugli spalti i 1.000 tifosi biancocelesti hanno offerto il consueto spettacolo e il solito sostegno alla squadra. Tra cori cantati a squarciagola, lo sventolare di bandiere e sciarpe, ad attirare l'attenzione sul settore ospiti è stato anche uno striscione esposto e dedicato a Luigi Bigiarelli che recitava: "Auguri Luigi, padre del nostro grande e folle amore". Lo scorso 20 agosto, infatti, è stato il 150° anniversario dalla nascita del fondatore della Lazio, motivo del pensiero del popolo laziale.
