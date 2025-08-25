Lazio, Rambaudi: "Sarri deve risistemare l'equipaggio"

Un inizio di stagione da dimenticare per la Lazio che esce sconfitta dalla gara di Como. La squadra allenata da Fabregas si è imposta con un secco 2-0 con il gruppo guidato da Sarri che ha dato la sensazione di non riuscire mai a mettere in campo una reazione importante.

Sulla sfida ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "I risultati non ci devono condizionare; qui purtroppo si analizzano i risultati del pre-campionato ma non sono mai troppo indicativi. I calciatori del Como ieri sono stati più forti ma non sono più bravi. Si deve cambiare qualcosa, così la Lazio è prevedibile".

"La differenza con gli altri anni di Sarri è che prima c’erano giocatori che che cambiavano la gara. Non scarichiamo tutte le colpe sul mercato. Secondo me i giocatori ci sono, si deve trovare la soluzione. Si deve cambiare qualcosa, non si può sempre sperare che gli altri non facciano gol. Credo che la responsabilità sia di tutti ma il capitano della nave, Sarri, deve risistemare l’equipaggio; così i giocatori sono prevedibili".

"Provedel? Me lo aspettavo, sul gol non credo sia colpa sua. Mandas è bravo ma deve essere un contesto più rassicurante, con delle pressioni può andare in difficoltà".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.