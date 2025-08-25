Lazio, Giordano: "Divario tecnico evidente. Rovella? Divento matto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, al termine della partita tra il Como e la Lazio, vinta per 2-0 dai lariani, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha commentato la prestazione della squadra di Sarri, evidenziando la differenza tecnica tra le due squadre in campo.

DIFFERENZA TECNICA TRA LAZIO E COMO“Il divario tecnico era evidente. Il Como è tecnicamente la più forte del campionato. Sono mancati giocatori come Zaccagni o i centrali di centrocampo, per merito loro ma la Lazio ci ha messo del suo. La Lazio ha difeso troppo basso e quando ripartiva la squadra non c’erano le idee chiare. Non pensavo ci fosse tutto questo divario. La Lazio era collaudata, il Como ha messo nuovi giocatori ma è andata meglio. La preparazione? Spero che sia derivante da questa la differenza atletica tra le due. Io avrei fatto forse dei carichi minori sapendo che si poteva lavorare nel corso della settimana".

LAVORO - "La Lazio non sfruttava gli spazi? Non voleva. Ci sono state delle volte che Provedel prendeva la palla e nessuno si proponeva per l’allungo. Mi sembrava che non c’era la ricerca degli spazi. Ho visto una squadra che a livello tecnico mi ha impressionato come il Como. Ora bisogna lavorare, pensare che il campionato è lungo e che ci sta una sconfitta contro una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Vedo un po’ troppi dualismi che possano creare tensione tra i calciatori”.

ROVELLA - “Rovella? Io lo avrei lasciato a Roma. La figlia la poteva vedere la sera, se sta in ritiro resta e poi va dopo. Io divento matto”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.