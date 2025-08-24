Como - Lazio, tornano i vecchi fantasmi: l'avvio fa (ancora) rima col gol subito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È iniziata una nuova stagione, ma in casa Lazio tornano i vecchi fantasmi della scorsa stagione. Con Baroni i gol, spesso e volentieri, venivano incassati nei primi minuti del primo e del secondo tempo. È cambiata la guida tecnica - ora in panchina c'è Sarri - ma il trend si è confermato anche nel match contro il Como. La formazione di Fabregas è andata in vantaggio al 47', due minuti più tardi rispetto all'inizio del secondo tempo.

