Lazio, il gol annullato a Castellanos è la prima decisione VAR della nuova Serie A
La Lazio perde 2-0 contro il Como la sua prima partita della stagione. La squadra biancoceleste crolla tecnicamente e fisicamente contro gli uomini di Cesc Fabregas che trovano la via del gol contro Douvikas, a inizio secondo tempo, e con Nico Paz, nel finale di match. Nel mezzo, però, gli uomini di Sarri erano riusciti a trovare la rete del pareggio, annullata per una posizione di fuorigioco di Castellanos, oltre all'ultimo difensore di pochissimi centimetri con la spalla. Una posizione irregolare segnalata da Lissone e formalizzata dopo un lunghissimo silent check che, come ricorda Dazn, ha comportato la prima decisione VAR del campionato di Serie A 25/26.
